В Челябинске отменили Всероссийский олимпийский день

Мероприятие должно было состояться 19 июня в ПКиО им. Гагарина

В центральном парке Челябинска 19 июня должно было состояться праздничное спортивное мероприятие, посвященное предстоящим летним Олимпийским играм в Токио. Но из-за ситуации с пандемией массовый праздник отменили. Об этом ИА «Первое областное» стало известно из собственных источников.

Гостей мероприятия ждала большая спортивно-развлекательная программа с конкурсами, спортивными состязаниями, викторинами, активностями с олимпийскими чемпионами и известными спортсменами, показательными выступлениями спортивных коллективов и многое другое. Центральным событием дня должны были стать легкоатлетические массовые «Олимпийские забеги» на различные дистанции.

Напомним, накануне в правительстве Челябинской области сообщили, что XVIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества переносится с указанных дат 18—20 июня с возможностью последующей отмены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Ильменский фестиваль из-за ситуации с коронавирусом будет отменен.