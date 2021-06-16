Бажовский фестиваль переносится из-за опасности распространения коронавируса

По рекомендациям Роспотребнадзора в правительстве Челябинской области также приняли решение об отмене Ильменского фестиваля в 2021 году

XVIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества переносится с указанных дат 18-20 июня с возможностью последующей отмены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Ильменский фестиваль из-за ситуации с коронавирусом будет отменен. Информацию подтвердили в правительстве Челябинской области.

«Просим всех проявить понимание и терпение — каждый участник получит исчерпывающую информацию и инструкцию по возврату организационных взносов от специалистов, закрепленных за площадками», — сообщил Челябинский областной центр народного творчества.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в последнее время некоторых субъектах России. Решение о переносе Бажовского фестиваля и отмене Ильменского — эта превентивная мера организаторов, чтобы не подвергать риску южноуральцев и гостей фестивалей из других регионов.

Напомним, Бажовский фестиваль народного творчества должен был пройти с 18 по 20 июня на поляне вблизи села Демарино Пластовского района. Ильменский фестиваль авторской песни был запланирован на 25-27 июня на территории ГЛК «Солнечная долина».