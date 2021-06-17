Снижение сельхозналога в Челябинской области поможет фермерам оправиться от прошлогодней засухи

Аграрии поддержали инициативу Алексея Текслера о двукратном сокращении финансовой нагрузки

Сельхозпроизводители Челябинской области назвали своевременным решение о снижении ставки единого сельскохозяйственного налога до 3%. По их мнению, мера поможет сэкономить на обязательных платежах в условиях кризиса. Отрасль сильно пострадала из-за прошлогодней засухи. В этом году тоже стоит жаркая и сухая погода. Фермеры опасаются за новый урожай.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Октябрьском районе Оксана Крель отмечает, что аграрии давно ожидали снижения налоговой ставки. По ее словам, это может заставить выйти из тени предпринимателей, которые работали нелегально.

«Мы очень рады. Это очень большая поддержка. Может быть, это замотивирует тех, кто работал в тени, зарегистрироваться официально. Наше государство в результате получит, возможно, даже больше налогов. Налоговая нагрузка на предприятие уменьшится в два раза. Мы сможем на эти деньги выплатить премию рабочим, что-то приобрести. Сумма отчислений зависит от прибыли. Мы платили около 2 млн рублей в год, теперь заплатим 1 млн рублей», — отмечает Оксана Крель.

По словам Оксаны Крель, в Октябрьском районе в этом году тоже наблюдается засуха. При этом посевы заражены насекомыми. Всходы приходится обрабатывать гербицидами.

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Сарафаново» (Чебаркульский район) Валерий Шалагинов также считает снижение ставки единого сельхозналога своевременным.

«В прошлом году в условиях засухи мы с большим трудом, но заготовили корма в полном объеме. Чтобы сохранить поголовье крупного рогатого скота, не потерять положительную динамику по продуктивности, пришлось взять кредиты, ведь отрасль молочного животноводства одна из самых затратных. Поэтому инициатива губернатора, которая воплотилась в областной закон о снижении ставки единого сельхозналога, — это нам большое подспорье. Отрасль сельского хозяйства — очень затратная, но мы хотим, чтобы жители области получали качественный продукт — натуральное цельное молоко», — говорит Валерий Шалагинов.

Глава фермерского хозяйства в Аргаяшском районе Марат Камалов говорит, что эффективность снижения налоговой ставки в первую очередь почувствуют крупные производители. Для малых фермерских хозяйств нужно предусмотреть другие меры поддержки, например упростить процедуру получения льготных кредитов.

«Это, конечно, хорошо. Но у нас прибыль небольшая и существенного влияния мы не почувствуем. Мы обычно платим 350—500 тыс. рублей в год. Удобрения подорожали на 30—40%, техника стоит около 10 млн рублей. Нужны льготные кредиты. Есть займы под 2% и под 5%, но мелким товаропроизводителям они практически недоступны, их получают большие хозяйства. Я полагаю, надо комплексно подойти к развитию сельского хозяйства. Для этого нужны хорошие удобрения, высокопродуктивные семена и техника. На всё это нужны инвестиции», — отмечает Марат Камалов.

В Аргаяшском районе в этом году два раза прошли обильные дожди. По словам Марата Камалова, влага дошла до материнской породы. Посевы хорошо развиваются.

Ставку единого сельскохозяйственного налога в регионе снизили в два раза — с 6 до 3%. Законопроект в первом и третьем чтении одобрили депутаты Заксобрания Челябинской области. С соответствующим поручением губернатор Алексей Текслер выступил в своем недавнем обращении к парламентариям. Ставка будет действовать с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.