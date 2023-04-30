В Челябинске в этом году не будут запускать салют на праздник Весны и труда, который отмечается 1 мая. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе городской администрации.«На основании рекомендаций областного оперативного штаба проведение салюта 1 мая не планируется»,— уточнили в мэрии.
Кроме того, не будут в Челябинске в этом году проводить первомайские демонстрации и митинг-концерт. Об этом ранее сообщили в Федерации профсоюзов Челябинской области.
Ранее власти Копейска отказались от салюта на День Победы.
Кроме того, в этом году отменили традиционное шествие «Бессмертного полка». При этом организаторы отметили, что мероприятие пройдет в других форматах.