В Челябинске отменили салют на 1 Мая

Как в мэрии объяснили это решение

В Челябинске в этом году не будут запускать салют на праздник Весны и труда, который отмечается 1 мая. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе городской администрации.

«На основании рекомендаций областного оперативного штаба проведение салюта 1 мая не планируется»,

— уточнили в мэрии.

Кроме того, не будут в Челябинске в этом году проводить первомайские демонстрации и митинг-концерт. Об этом ранее сообщили в Федерации профсоюзов Челябинской области.

Ранее власти Копейска отказались от салюта на День Победы.

Кроме того, в этом году отменили традиционное шествие «Бессмертного полка». При этом организаторы отметили, что мероприятие пройдет в других форматах.