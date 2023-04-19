В Копейске отменили салют на День Победы в 2023 году

Будет ли фейерверк в Челябинске

В Копейске Челябинской области праздничного фейерверка в День Победы в этом году не будет, местные власти не запланировали его в праздничной программе. Об этом накануне сообщили в пресс-службе мэрии.

«Большое количество мероприятий запланировано в городе на 9 Мая. Фейерверк не запланирован, поэтому ограничения дорожного движения не будет»,— рассказали в городской администрации.

При этом в Копейске в День Победы проведут такие мероприятия, как городской митинг, возложение венков к мемориалам воинской славы и Вечному огню, парад Победы, фронтовой привал с солдатской кашей, турнир по боксу, довоенные танцы, концерт участников фестиваля «Красная гвоздика» и многое другое. Завершится насыщенный день не салютом, как раньше, а коллективным исполнением Гимна Победе.

В Челябинске решения об отмене салюта на сегодняшний день не принималось, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской администрации.

Кстати, традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году в Челябинске и по всей России не будет. Его заменят другими акциями.