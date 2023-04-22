Первомайские демонстрации и митинг-концерт отменили в Челябинске

Салют отменять не планируют

В этом году в Челябинске не будет первомайской демонстрации и митинг-концерта. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили в Федерации профсоюзов Челябинской области.

«Демонстрация и митинг-концерт отменены. Речи о проведении других публичных мероприятий пока не идет»,— уточнили в областной Федерации профсоюзов.

Фейерверк не отменили — он прогремит над городом 1 мая в 22:00. Челябинцам пообещали многоуровневый салют из «комет», «пионов», разноцветных «хвостов», «ромашек», «плавающих звезд» и других. Длится фейерверк будет не менее 10 минут.

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году 9 Мая также не будет. Однако почтить память героев можно будет с помощью других мероприятий в разных форматах.