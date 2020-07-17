В Челябинске открываются аттракционы в ЦПКиО имени Гагарина

Покататься на части каруселей можно будет уже в субботу.

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В Челябинске начали открываться парки развлечений, после того, как губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о том, что в регионе снимается еще ряд ограничений. Согласно распоряжению главы региона, аттракционы в парках могут начинать свою работу, выполняя требования, подготовленные Роспотребнадзором.

Уже 18 июля 2020 года начнут работать аттракционы в ЦПКиО имени Гагарина. Об этом объявило руководство парка.

«С субботы (18 июля) доступны к посещению только аттракционы площадки „Гулливер“: „Паровозик“ и „Зверята“, „Комната смеха“ и „Комната матери и ребёнка“, „Кенгуру-кузнечик“ и игровые надувные батуты, „Тага Джи“ и „Кораблик“, „Самолёты“ и „Слоники“, Цепочная и Свадебная карусели, „Чашки“ и „Полёт“, „Весёлый светофор“ и „Автодром“, мягкая комната и электромобили. Также с субботы принимает посетителей пейнтбольный клуб и картинги. Со следующей недели начнет работу „Лесной экстрим“», — сообщили сотрудники парка.

Площадка аттракционов «Колесо обозрения» начнет свою работу чуть позже. В данный момент на ней ведутся работы по установке аттракционов. Всего их будет установлено 16. Пощекотать нервы можно будет на «Рэнджере» и «Центрифуге».