Травмоопасные горки демонтируют в парке Гагарина в Челябинске

Они признаны негодными к эксплуатации.

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Совсем недавно парк Гагарина в Челябинске обжился новыми аттракционами, в связи с чем администрация приглашала всех жителей города их оценить.

Но недавно челябинцы заметили, что некоторые аттракционы закрыты для посещения — они огорожены сигнальными лентами. Оказалось, это не просто так.

«Качели и горки недоступны для пользования в детский зоне „Мир детства“, на площадке „Гулливер“. Аккредитационной комиссией по аттракционам они признаны травмоопасными и негодными к эксплуатации, в связи с чем мы их демонтируем. В следующем году мы установим новый безопасный детский комплекс: на этом месте появятся новые качели и горки для самых маленьких», — сообщили в администрации парка Гагарина.

Но малышей без горок и аттракционов в парке не оставляют. Там уже построен абсолютно новый детский город. Он находится на месте бывшего «Колеса обозрения». При его установке в администрации парка учли не только потребности в различных горках, качелях и спортивных стенках, но и позаботились о безопасности. Там теперь уложена прорезиненная поверхность и ударопоглощающая плитка нового поколения.