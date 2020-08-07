График работы аттракционов в парке Гагарина изменили для челябинцев

Горожане хотели посещать место отдыха даже в день техобслуживания.

Послушать 00:00

В Челябинске управлением культуры администрации города было принято решение изменить график работы аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. Сделать это решили по просьбам челябинцев, которые хотели посещать аттракционы даже в день, который изначально был объявлен нерабочим. По понедельникам в парке был запланирован выходной: аттракционы обрабатывали, а также проводили технический осмотр.

«Теперь площадки аттракционов „Гулливер“ и „Колесо обозрения“ будут закрываться на санитарную обработку, и для проведения технического обслуживания площадок — каждый понедельник до 14 часов дня», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении культуры администрации Челябинска.

Таким образом, аттракционы в парке им. Ю. А. Гагарина будут работать по следующему расписанию: по понедельникам с 14:00 до 22:00, со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00.