Билет на аттракционы в парк Гагарина теперь можно купить онлайн

Приложение запущено для пользователей.

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С сегодняшнего дня, 27 августа, челябинцы смогут приобрести билет на аттракционы в парке имени Юрия Гагарина не посещая кассы. Ведь сегодня для всех жителей города было запущено специальное мобильное приложение, которое значительно упростило способ покупки билетов.

«Теперь не нужно стоять в длинной очереди в кассу, чтобы купить билет на аттракцион. Достаточно установить приложение на свой телефон, привязать к аккаунту банковскую карту, положить депозит на счёт и с личным QR-кодом подойти на любой аттракцион», — сообщили в управлении культуры Администрации города Челябинска.

Отмечается, что заранее покупать билет в приложении не надо. Ведь покупка будет совершена, когда ваш код отсканирует оператор аттракциона. Скачать приложение можно в «Гугл плей» и «Эпп Стор».