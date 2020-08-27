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«Теперь не нужно стоять в длинной очереди в кассу, чтобы купить билет на аттракцион. Достаточно установить приложение на свой телефон, привязать к аккаунту банковскую карту, положить депозит на счёт и с личным QR-кодом подойти на любой аттракцион», — сообщили в управлении культуры Администрации города Челябинска.
Отмечается, что заранее покупать билет в приложении не надо. Ведь покупка будет совершена, когда ваш код отсканирует оператор аттракциона. Скачать приложение можно в «Гугл плей» и «Эпп Стор».