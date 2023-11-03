Гостей стенда Челябинской области на выставке-форуме «Россия» ждут подарки

Организаторы подготовили сувениры с южноуральской тематикой

С 4 ноября по 12 апреля на ВДНХ в Москве пройдет Международная выставка-форум «Россия». В рамках мероприятия организаторы стенда Челябинской области подготовили множество подарков для посетителей всех возрастов, сообщает Агентство международного сотрудничества региона.

Маленьких гостей выставки ожидают раскраски и настольная игра «Мемо», на карточках которой изображены достопримечательности Южного Урала. Взрослые смогут оценить аромасвечи, изготовленные с использованием запахов таежного леса и степных трав. Путешественникам будут интересны открытки с уникальными видами Челябинской области, которые можно получить за активное участие в мероприятиях стенда.

Всего было создано 11 видов открыток, объединенных общей идеей: Южный Урал — это не только промышленная мощь, но и уникальные природные красоты. Графический дизайнер и иллюстратор Яна Щербатова создала серию открыток, демонстрирующих неповторимость и красоту Южного Урала.

Помимо этого, в региональный мерч вошли футболки с принтами «Челябинская область», сувенирные валенки, произведенные на фабрике «Кусиночка» в городе Кусе, и даже игрушечные верблюды. Все это призвано подчеркнуть самобытность и гостеприимство Южного Урала.

Напомним, главной идеей экспозиции Челябинской области стал человек и его мечта. Мечты о покорении космоса, сохранении красоты родной земли, преобразовании окружающего мира.

В программе выставки запланированы Дни регионов. Среда, 22 ноября, будет посвящена Курганской и Челябинской областям.