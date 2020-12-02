В Челябинске открыт сбор подарков для одиноких и больных стариков

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До Нового года уже меньше месяца. Но подарки к волшебному празднику, увы, получат не все. Тёплых слов и сувениров совсем не ждут одинокие старики. Однако даже посторонние люди могут отправить им небольшую посылку через волонтёров.

Челябинская общественная организация «Человек напротив» запустила проект «В ожидании чудес: подарим новогоднюю сказку!». В рамках программы открыт сбор средств на подарки для тяжелобольных людей, пожилых с деменцией и одиноких бабушек и дедушек Челябинской области.

«Возможность общаться и делиться своими радостями и проблемами, получать поддержку очень важна для тяжелобольных людей и одиноких стариков. И, конечно, очень хочется, помимо поздравлений, порадовать бабушек и дедушек подарками к Новому году», — рассказала «Первому областному» координатор проекта Елена Ерина.

Сбор средств на подарки идет на краудфандинговой платформе «Планета». Можно отправить посильную сумму или купить какой-либо сувенир — значок, открытку или новогоднюю игрушку. Волонтеры надеются собрать 50 тысяч рублей. Этих денег хватит, чтобы поздравить около ста человек. Пока в копилке проекта всего 13,5 тысячи рублей.