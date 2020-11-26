Более 700 ветеранов РЖД, находящихся на самоизоляции, поддержали волонтёры

Неработающим пенсионерам оказывают помощь.

Большое количество пожилых людей в Челябинской области находится на самоизоляции. В период пандемии им нежелательно покидать свои дома. При этом доставку продуктов, лекарств и товаров первой необходимости обеспечивают волонтёры.

Так, активисты Южно-Уральской железной дороги поддержали более 700 ветеранов «магистральной» отрасли. Им требовалась различная помощь — вплоть до выгула домашних животных.

«Для оказания помощи неработающим пенсионерам ОАО „РЖД“, находящимся на самоизоляции, на ЮУЖД действует волонтёрский штаб на базе Центра оценки, мониторинга персонала и молодёжной политики. В команду волонтёров входят сотрудники полигона железной дороги и активисты Советов молодёжи», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Заявки сформировываются в максимально короткие сроки. Помимо доставки волонтёры оказывают и консультационную поддержку по телефону. Также организована «Мобильная библиотека» совместно с Дорожной научно-технической библиотекой ЮУЖД, чтобы пенсионеры могли прочитать любимые произведения в книжном варианте, не выходя из дома.