Проект «Старшее поколение» открывает новые возможности для пенсионеров Челябинской области

Показываем на примере горно-заводской зоны.

Для пенсионеров моложе 65 лет возобновились очные занятия и мероприятия на базе комплексных центров региона, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Например, в Симе проходит выставка поделок «серебряных» волонтеёров, возобновились тренировки на тренажерах. В Аше старшее поколение снова занимается скандинавской ходьбой.

«Здорово, что даже в пандемию наше старшее поколение района всегда на связи, они активны, бодры, инициативны. Это очень важно для здоровой и полноценной жизни», — говорит куратор «серебряных» волонтеров Ашинского района Елена Соловьёва.

Мероприятия проходят в рамках проекта «Старшее поколение», который является составной частью национального проекта «Демография».

Цель проекта «Старшее поколение» — продлить активное долголетие и продолжительность здоровой жизни пенсионеров. В рамках проекта также организованы профилактические осмотры и диспансеризация пожилых южноуральцев, в том числе доставка жителей старше 65 лет из сельских территорий до медицинских организаций на обследование и обратно.

Помимо этого, в рамках проекта «Старшее поколение» власти стараются расширить перечень негосударственных поставщиков социальных услуг. В 2020 году субсидии из областного бюджета выделены частному пансионату для престарелых и инвалидов «Радуга Урала» (6 миллионов 726 тысяч рублей) и частному учреждению «Центр социального обслуживания» города Магнитогорска (9 миллионов 652 тысячи рублей).