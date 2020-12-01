Детсадовцы из Магнитогорска помогли Айболиту накормить бездомных зверей

Старая книжка вдохновила детей на добрый поступок.

Детские книги часто учат читателя состраданию и доброте. В магнитогорском детсаду № 75 педагоги пошли ещё дальше. Взрослые предложили ребятам совершить добрый поступок в реальной жизни.

«Малыши прониклись сказкой „Айболит“ и засыпали воспитателя вопросами про больных животных. Так возникла идея провести акцию „Большая помощь маленькому другу“. Вместе с родителями детишки собрали продукты, корма, пелёнки и ветошь для бездомных животных и отправили подарки хозяйкам двух передержек, где живут котята, щенки и взрослые животные. Своего приюта в Магнитогорске, к сожалению, нет», — рассказала об акции её участник волонтер Наталья Лысенко.

В акции принимали участие старшая группа «Гномики» (воспитатель Ольга Кий) и средняя «Почемучки» (воспитатель Татьяна Кузнецова).

Собранные подарки передали в передержку Виктории Трофимовой и Юлии Духониной.

Педагоги надеются, что ребята сохранят тёплые чувства к животным и никогда не будут их обижать. А бездомные «хвостики» обретут хороших хозяев.