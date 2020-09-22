В Челябинске открылся форум молодых ученых БРИКС

Он будет проведен в онлайн-формате из-за коронавируса.

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Открытие форума молодых ученых БРИКС состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Участников поприветствовала заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также главы делегаций стран, участвующих в форуме.

«Видео-формат встречи необычен, но от этого не должен стать менее продуктивным. Современные информационные технологии создают виртуальные мосты между нашими странами, что позволяет продолжить диалог по вопросам современных вызовов в области науки, технологии и инноваций. Правительства стран БРИКС формируют эффективную платформу для сотрудничества между молодыми учеными наших стран», — обратилась к участникам Наталья Бочарова.

В онлайн-формате форум продлится пять дней. Такой режим был выбран из-за угрозы распространения COVID-19. Более 120 участников смогут обменяться опытом и выстроить связи для дальнейшего развития собственных идей и разработок. Тема форума: «Партнерство молодых ученых и инноваторов стран БРИКС в интересах научного прогресса и инновационного роста».

«Челябинская область — наукоемкий регион, разработки у нас присутствуют практически во всех сферах. На базе Южно-Уральского госуниверситета, который имеет статус федерального исследовательского центра, высоко развиты традиционные компетенции: ракетно-космическая отрасль, приборостроительная и другие. Также есть и новые, современные направления, такие как искусственный интеллект. У нас в регионе стремительно развивается IT-сектор. Нам интересны технологии „умного города“, новые, системные решения в образовании, здравоохранении и в других отраслях», — отметил глава региона Алексей Текслер.

На специально разработанной платформе ученые будут представлять свои идеи, а также прослушают мастер-классы специалистов университета.