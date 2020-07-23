Челябинск примет форум глав регионов стран ШОС

Мероприятие планируется провести в начале октября.

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Алексей Текслер принял участие в видеоконференции «VIII Диалог партии „Единая Россия“ и Коммунистической партии Китая». Руководили заседанием председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов и заведующий международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао. Из-за пандемии коронавируса мероприятие состоялось в онлайн-режиме. Ранее предполагалось, что оно будет организовано в Челябинске в рамках проведения саммитов ШОС и БРИКС.

В ходе Диалога было решено провести в столице Южного Урала форум глав регионов стран-участниц ШОС этой осенью. В Челябинск приедут делегаты из Китая, Казахстана, Индии и Пакистана.

Форум планируется провести с 7 по 9 октября этого года. Как отметил губернатор Челябинской области, именно сейчас важно восстановить сотрудничество между Россией и Китаем. Во время визита планируется проведение межпартийных консультации, обсуждение совместных проектов и перспектив сотрудничества в различных областях.

«Челябинская область готова к углублению сотрудничества между регионами двух наших стран, межпартийному диалогу, к проведению различных мероприятий и будем признательны за регулярное включение Челябинской области в международную повестку», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Помимо прочего глава региона отметил, что осенью нужно будет обсудить вопросы увеличения туристических потоков, а также возобновить прямой рейс между Челябинском и Харбином и создать общие туристические продукты. Обсудят в октябре и поставки южноуральской сельхозпродукции в Китай. Отметим, что также форум пройдет в видео-формате. Об этом на заседании сообщил депутат Госдумы Андрей Климов.

«В 2020 году готовы к проведению нашего форума, по формуле ШОС+. Он пройдет в режиме видео-конференции, но с учетом предложения Алексея Текслера мы так же сделаем одну дополнительную площадку в Челябинске», — отметил депутат Госдумы Андрей Климов.

Отметим, что на 8-м заседании в рамках диалога между правящими партиями РФ и КНР глава Челябинской области стал единственным губернатором из России, принявшим участие в совещании. Южный Урал и КНР плодотворно взаимодействуют в сферах культуры, экономики, образования, здравоохранения уже много лет.