Сотрудница ОТВ стала призёром федерального форума «Утро»

Из-за пандемии в этом году мероприятие прошло в режиме-онлайн.

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Молодые специалисты Уральского федерального округа с 3 по 5 июля принимали участие в форуме «Утро 2020», который, из-за пандемии коронавируса, впервые за 10 лет проходил в онлайн-формате. Участники прослушали лекции, приняли участие в конкурсах и обзавелись новыми знакомствами. Самых активных и талантливых ожидали ценные призы и приглашения на стажировки в лучшие агентства страны. Жюри из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска внимательно следили за ходом выполнения проектов и в результате выбрали лучших участников.

Одной из победителей конкурса стажировок стала сотрудница медиахолданга ОТВ Полина Хаустова, которая представила жюри видео-проект, мотивирующий молодёжь на открытие собственного дела. Руководители проекта «Территория успеха» из Калининграда пригласили девушку на удалённую стажировку.

«Это был очень насыщенный интенсив, который подарил заряд энергии и мотивации на год вперед. Моей целью было в максимально кратком формате показать молодым специалистам, какие возможности перед ними открывает собственный бизнес и думаю, что у меня это получилось. А для тех, кто не видит себя предпринимателем, стоит не упускать возможности участия в форумах, потому что благодаря конкурсу стажировок есть возможность попасть на работу в компанию вашей мечты», — поделилась SMM-специалист медиахолдинга ОТВ Полина Хаустова.

На форуме работали 12 тематических площадок, одной из которых был «Урал медийный». Эту площадку организовали южноуральцы из команды молодёжь74.рф и проекта «Медиасреда». Организаторы смены рассказали, как им удалось приспособиться к новому формату и будут ли подобные мероприятия проводиться в будущем.

«Наша команда до сих пор получает отзывы о площадке: значит, наша работа выполнена не зря. Мы сами заряжены атмосферой форума, пусть даже он и прошел полностью в онлайне, и не было фактических встреч с участниками и экспертами. До конца года мы планируем провести еще несколько крупных проектов: как по медиа, так и по другим сферам. Это будет новый опыт для команды молодежь74.рф и проекта „Медиасреда“», — поделилась контент-менеджер площадки «Урал Медийный» Юлия.

Несколько наших земляков также участвовали в грантовом конкурсе и выиграли до 1 миллиона рублей на финансирование собственных проектов. Среди них Анастасия Башарова с проектом клуб молодых семей «Осознанное родительство», Дарья Замятина — Инклюзивный ресурсный центр «Без_границ» и Чачина Валерия — II Уральский форум иностранных студентов и выпускников «URAL FEST».