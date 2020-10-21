В Челябинске открыли новую базу для лечения пациентов с COVID-19

Всего в регионе для лечения жителей развернуто 5 849 коек.

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В Челябинской области продолжают разворачивать дополнительные койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня, 21 октября 2020 года, начала функционировать база для лечения в Городской клинической больнице № 1 Челябинска.

«Первые 30 коек уже открыты, начал работать компьютерный томограф. По мере оборудования кислородом будут поэтажно подключаться новые койки для пациентов с пневмониями. Еще 10 коек для реабилитации пациентов открыли на базе родильного дома № 1 в Магнитогорске», — прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Челябинска Ирина Гехт.

Сейчас в регионе развернуто 5 849 коек на базе 27 медицинских учреждений.

Отметим, что на сегодняшний день зафиксированы уже 18 852 пациента с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки болезнь подтвердили у 118 южноуральцев.