Фестиваль рыбалки, огня и джаза: челябинцы придумали события для новой набережной

Об этом на своей странице в «Инстаграме» их попросил губернатор Алексей Текслер

В Челябинске готовится к открытию новая набережная: участок от ул. Кирова до ул. Пушкина торжественно откроют в конце августа. Территорию вдоль реки выложили гранитом, установили лавочки, детские игровые зоны и качели. Сейчас завершается высадка деревьев и оформление клумб.



Детская площадка просторная и наполнена игровыми объектами. Тут вполне можно устраивать городские праздники для малышей и школьников

Губернатор Алексей Текслер побывал на стройке в выходные, поделился своим мнением с подписчиками в социальных сетях и попросил челябинцев придумать какое-то яркое событие, которое могло бы стать традицией для новой зоны отдыха. От себя губернатор предложил фестиваль сапбордов, то есть заплывы на специальных досках.

За несколько часов горожане написали более тысячи комментариев с разными предложениями. Два самых популярных варианта: зачем одно событие, когда можно все по очереди, и музыкальный фестиваль под открытым небом.



На набережной смогут разместиться и музыканты, и хендмейд-лавочки, и даже подиум для модного показа. Но пока тут дефилируют только рабочие

Водные развлечения тоже получили отклик у аудитории, но нашлись и те, кто возмущались: состояние реки Миасс не позволяет проводить какие-либо водные праздники, и даже фонтан на реке будет смотреться ужасно. По мнению жителей, вода слишком грязная, в реке много ряски, мусора и ила. Дурнопахнущий Миасс следовало бы почистить, а уже потом делать лодочные станции, фестивали сапбордов и — чем черт не шутит — плавучую сцену или кафе.

Зачем один, если можно «МАЧ»

Большинство высказалось за музыкальные фестивали. Бардовский, классической музыки (филармония же рядом!), рока и джаза. Многие указывали и конкретное мероприятие — фестиваль искусств «МАЧ» Фредди Генгера. Музыкант несколько лет проводил камерные междусобойчики и концерты в необычных форматах, а теперь задумал сделать один большой и грандиозный фестиваль, даже нашел для него партнеров. В «МАЧ» уже вписались крупные представители бизнеса вроде завода «Кемма», компании «Мясной регион» и сети стоматологических клиник «Вита смайл». «МАЧ» состоится в Челябинске 23—26 сентября в GoGreenCenter. Но если набережная окажется одной из площадок «МАЧ», это придаст фестивалю больше веса и размаха. Кроме того, в комментариях вспомнили и «Всепростофест», который дважды собирал в Челябинске творческую молодежь — сначала в кластере Svoboda2, а потом на большой территории позади ТРК «Алмаз».





Петанк и шахматы

Для набережной придумали и события на каждый день: коллективную зарядку по утрам, кинопросмотры по вечерам, хендмейд-ярмарку, выступления местных поэтов и музыкантов, фотовыставки и уголок для игры в петанк.

Отдельно горожане побеспокоились о том, чтобы на набережной было действительно все для отдыха — например туалеты. А следующие два предложения взволновали нашу редакцию, мы теперь тоже хотим чтобы: на набережной были контейнеры для раздельного сбора мусора и точки подзарядки для гаджетов.

Топ-10 идей





— Карнавал, как в Бразилии, — чтобы перья, громкая музыка, яркие костюмы и танцы до утра.

— «Алые паруса», как в Санкт-Петербурге, для выпускников или, наоборот, перед 1 сентября. Правда, про Миасс ли эта история?

— День Нептуна или Ивана Купалы (формально эти даты уже прошли, речь скорее про следующий год).

— Экофестиваль с ярмаркой и лекциями на тему zero waste.

— Парад молодоженов (нам тут трудно объяснить зачем, но идея есть идея).

— Фестиваль рыбалки. Сложно, дорого, но любопытно. Схематично выглядит так: чистим Миасс, выпускаем туда много мальков, ждем, пока вырастут. А потом горожане массово рыбачат, а шеф-повара тут же варят гигантский котел ухи на всех.

— Реконструкция событий 1736 года. На новой набережной сохранился фрагмент старинной стены, которая были границей между берегом и рекой Миасс. Если подхватить этот исторический контекст, то можно проводить на набережной реконструкторские фестивали вроде основания города или прохода каравана Шелкового пути (который формально через Челябинск и не проходил, кстати).

— Фестиваль огня. В комментариях на это живо откликнулись представители фаер-шоу. Кто-то даже пообещал выступить бесплатно.

— Театральные сезоны, в рамках которых на подмостках короткие спектакли дают все городские театры. Таким образом предлагается открывать новый театральный сезон и анонсировать программы на весь год.

— Фестиваль голограмм, картин на воде и стенах набережной. Самое любопытное предложение, но технически очень сложное.

Но вернемся к идеям фестивалей. Были и совсем необычные, мы собрали список:





В комментариях отметились и официальные лица. Мэр Сатки Александр Глазков предложил фестиваль цветов. Директор Камерного театра втиснул предложение о собственном фестивале музыки и театра «Камерный бит 2022». А заместитель директора по развитию Медиахолдинга ОТВ Дмитрий Моргулес под хештегом #юмор предложил устроить лобное место на месте амфитеатра, чтобы там публично призывать к ответственности подрядчиков, выполняющих городские заказы по благоустройству.



На новой набережной есть даже батуты. Попрыгать на них могут не только дети

Напомним, новую набережную в Челябинске откроют в конце августа. Ко Дню города здесь уже планируются первые праздники.