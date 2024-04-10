Впервые в Челябинске диктант напишут в Камерном театре, а самой необычной площадкой станут городские термы «Тортуга». Также диктант можно будет написать в ИТ‑лицее в микрорайоне Твоя Привилегия.
Для иностранцев, которые изучают русский язык, в ЧелГУ, ЮУрГУ и ЮУрГГПУ будет проведен тест TruD. Кроме того, приготовлена площадка и для лиц с ограниченными возможностями здоровья в пространстве «Наше место».
«Каждый год мы стараемся сделать Тотальный диктант по-настоящему тотальным, поэтому его пишут везде. Это очень важно, потому что мы хотим показать, что для грамотности нет преград, чтобы совершенствовать свое владение русским языком. Если космонавты в космосе, люди под землей и на полярной станции могут писать Тотальный диктант, значит, и ты тоже можешь. И нет ничего, что бы могло препятствовать обычному человеку принять участие в акции очно или в режиме онлайн», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.
В 2024 году Тотальный диктант примет участников в 680 городах 41 страны. В Челябинске акция пройдет 20 апреля в 13:00, зарегистрироваться можно по ссылке.
Напомним, что в прошлом году в Челябинске свою грамотность проверили 844 южноуральца. Иностранцы писали тест TruD на двух площадках, их было 176 человек. В итоге 9 челябинцев и 10 иностранцев получили отлично.