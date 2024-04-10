Челябинцы напишут Тотальный диктант в Камерном театре и термальном комплексе

Он пройдет 20 апреля на 26 площадках

Сегодня, 10 апреля, открылась регистрация на Тотальный диктант. Челябинцы смогут написать текст писательницы Анны Матвеевой на 26 площадках, где приготовлено более 1700 мест, сообщает пресс-служба администрации города.

Впервые в Челябинске диктант напишут в Камерном театре, а самой необычной площадкой станут городские термы «Тортуга». Также диктант можно будет написать в ИТ‑лицее в микрорайоне Твоя Привилегия.

Для иностранцев, которые изучают русский язык, в ЧелГУ, ЮУрГУ и ЮУрГГПУ будет проведен тест TruD. Кроме того, приготовлена площадка и для лиц с ограниченными возможностями здоровья в пространстве «Наше место».

«Каждый год мы стараемся сделать Тотальный диктант по-настоящему тотальным, поэтому его пишут везде. Это очень важно, потому что мы хотим показать, что для грамотности нет преград, чтобы совершенствовать свое владение русским языком. Если космонавты в космосе, люди под землей и на полярной станции могут писать Тотальный диктант, значит, и ты тоже можешь. И нет ничего, что бы могло препятствовать обычному человеку принять участие в акции очно или в режиме онлайн», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

В 2024 году Тотальный диктант примет участников в 680 городах 41 страны. В Челябинске акция пройдет 20 апреля в 13:00, зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, что в прошлом году в Челябинске свою грамотность проверили 844 южноуральца. Иностранцы писали тест TruD на двух площадках, их было 176 человек. В итоге 9 челябинцев и 10 иностранцев получили отлично.