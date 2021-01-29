В районе Парковый Челябинска открылась православная стоматология «Кристалл». Это первое подобное учреждение в городе. Открыл его предприниматель Павел Воронов, он получил благословение митрополита Челябинского и Миасского Григория. Бизнесмен уже запустил православные клиники в Ставропольском крае и в Свердловской области.
Чуть более года назад Павел Воронов открыл кабинет в санатории Сунгуль, теперь — на северо-западе Челябинска. Он сообщил ИА «Первое областное», что приоритет будут отдавать лечению прихожан храмов и людей, которые не могут позволить себе платные медицинские услуги.
«Мы много лет работаем в системе обязательного медицинского страхования. Выстроена работа с митрополией. Мы стараемся благодаря лимитам, которые у нас есть, помочь нуждающимся. Для лечения в нашей клинике достаточно взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Мы не делим людей на православных или нет. Например, в Екатеринбурге мы сотрудничаем с миссионерским отделом, батюшки отправляют людей, находящихся в трудных условиях, они могут быть и неправославными. Мы также можем обслуживать паломников, студентов из других регионов», — рассказал Павел Воронов.
Администратором в новой стоматологии работает жена священника — Нина Федосова, сообщает пресс-служба Челябинской митрополии.
«Прием идет вторую неделю. За это время приходила всего одна пожилая женщина, а в основном приходят молодые красивые люди. Мы работаем без выходных, с 9 до 19 часов, лечим всех, кто старше 14 лет. У нас самое современное оборудование и качественные пломбировочные материалы последнего поколения», — говорит Нина Федосова.
В ближайшее время в православной стоматологии появятся хирург и детский доктор. Записаться на прием можно в челябинских храмах или в миссионерском отделе Челябинской епархии.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом