За год количество участников проекта «Активный житель 74» возросло почти в два раза

По итогам 2020 года на портале зарегистрировано 68 тысяч челябинцев

В 2020 году почти 30 тысяч жителей Челябинска зарегистрировались на портале «Активный житель 74» и приняли участие в множестве опросов. Таким образом, по статистике на конец прошлого года на портале зарегистрировано 68 тысяч челябинцев, что в 1,7 раза больше, чем в конце 2019 года.

На портале «Активный житель 74» горожане могут решить, каким будет ледовый городок на центральной площади, выбрать объект благоустройства, проголосовать за создание нового сквера в том или ином районе Челябинска и многое другое. Примечательно, что инициируют опросы челябинцы тоже сами, и, судя по статистике, многие из них готовы сделать родной город лучше.

«Граждане и инициируют опросы, которые могут, на их взгляд, улучшить ситуацию: благоустроить двор, сделать освещение, отремонтировать дорогу. Чтобы инициировать опрос, человеку нужно обратиться в местную администрацию, которая сгенерирует электронное голосование на портале „Активный житель 74“. Поэтому в 2021 мы ждем сигналов от горожан»,— сообщил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Отметим, уникальная особенность портала заключается в том, что власти обязуются выполнить те решения, за которые проголосовало большинство горожан.

Но были ли такие опросы, решения по которым так и не воплотили? И какие голосования были наиболее резонансными в 2020 году? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте в большом интервью с Игорем Фетисовым.