В Челябинске создали ассоциацию православных предпринимателей

Объединение поможет бизнесменам в благотворительности и сотрудничестве с РПЦ

В Челябинске организована ассоциация православных предпринимателей. Участие в ней подтвердили 10—15 компаний из сферы малого и среднего бизнеса. Об этом ИА «Первое областное» сообщил руководитель проекта «ПроПуск» (развивает промышленную кооперацию) Станислав Твердохлеб, который стал инициатором создания объединения.

«Наш проект, в котором участвует огромное количество предпринимателей, является агрегатором различных возможностей, проблем и идей. У бизнеса есть запрос на добрые дела и сотрудничество с церковью. В других регионах у многих предпринимателей есть связи с РПЦ. В Челябинской области такого нет. Неизвестно, к кому обращаться по вопросам благотворительности, какой-либо помощи, строительства религиозных объектов и зданий для нужд РПЦ. Мы хотим объединить компании и церковь», — прокомментировал Станислав Твердохлеб.

Руководитель «ПроПуска» также отметил, что ассоциация поможет сокращению расходов РПЦ на строительство. Зная, к какой именно компании обращаться, представители церкви могут заказать сразу и проект, и 3D-визуализацию нужного объекта. Предприниматели, в свою очередь, будут знать, каким приходам или фондам необходима помощь — например, транспортные перевозки, строительные материалы и просто свободные руки.

Предложение создать ассоциацию православных предпринимателей руководитель «ПроПуска» направлял в Челябинскую епархию, где идею одобрили. Юридически объединение оформлять не будут. Первая встреча предпринимателей и представителей РПЦ состоится 23 июня в здании проекта «ПроПуск» на улице Героев Танкограда. Там же будут проводиться и последующие собрания.