Вадим Белоусов не признал вину по делу о взятке за содержание и ремонт дорог в Челябинской области

В Мосгорсуде было оглашено обвинительное заключение

Как стало известно, бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов не признал в суде вину в получении взятки в размере 3,4 миллиарда рублей. Напомним, сегодня состоялось первое судебное заседание по существу в Московском городском суде. Адвокаты заявили о невиновности своего подзащитного.

Следствие полагает, что бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов и бывший главный бухгалтер «Первого хлебокомбината» Маргарита Бутакова замешаны в получении взятки в 3,4 миллиарда рублей от дорожно-строительной организации. Вместе с другими соучастниками организованно-преступной группы фигуранты дела в Москве и Челябинске получали от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинской области. Уголовное дело не подсудно Челябинскому областному суду, так как последним местом предполагаемого преступления является Москва. Поэтому оно рассматривается столичной Фемидой.