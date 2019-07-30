В Челябинске откроют выставку, посвященную перестроечной смуте 90-х

Исторический музей покажет экономико-политический хаос через фотографии.

Выставка «Август 91-го. Люди на площади» откроется 1 августа в 14.00 в Государственном историческом музее Южного Урала. Ее цель — показать, что отпор путчу дали не только москвичи и ленинградцы. Сотни тысяч людей по всей стране защищали новую Россию.



Президентский центр Б.Н. Ельцина представил специальную программу, посвященную событиям августа 91-го года. В эти дни 28 лет назад путчисты попытались повернуть историю страны вспять — отстранили от власти президента СССР Михаила Горбачева, учредили Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), ввели в Москву войска. Тогда против ГКЧП выступили демократические власти России, а люди вышли на площади.



На выставке представлены 80 фотографий из коллекций ТАСС, МИА «Россия сегодня», ИД «Коммерсантъ», Центрального государственного архива Москвы, зарубежных фотоагентств, из личных архивов фотографов. Среди авторов работ признанные мастера фотографии — Дмитрий Борко, Борис Каулин, Борис Кауфман, Василий Корнеев, Александр Китаев, Олег Климов, Войтек Ласки и другие.



В памятные дни августа 1991 года были отсняты десятки тысяч кадров не только профессиональной, но и любительской камерой. Многие из этих снимков представлены вниманию широкой публики впервые.



На время работы выставки музейно-выставочный центр Исторического музея преобразится в советскую квартиру начала 90-х со всеми ее бытовыми атрибутами — чтобы зритель смог максимально полно погрузиться в атмосферу перестроечной экономико-политической смуты.



Выставка «Август 91-го. Люди на площади» будет работать с 1 по 31 августа в музейно-выставочном центре Исторического музея (вход со стороны набережной реки Миасс). График работы: с 10.00 до 19.00 в рабочие дни и с 11.00 до 19.00 в выходные дни.

