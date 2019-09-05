Выставку Музеев Кремля открыли сегодня в историческом музее Челябинска

Гостей встречал Камерный хор им. Михальченко знаменитым «Славься!» из оперы М.И. Глинки.

Послушать 00:00

Почти 150 уникальных реликвий прибыли из Москвы на Южный Урал, чтобы поведать, как менялся царских обиход с эпохи Ивана Грозного до правления Ивана и Петра Алексеевичей. Открыли выставку вице-губернатор региона Ирина Гехт и генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина.

Экспозиция состоит из 12 разделов, каждый из них расскажет об определенном периоде жизни русских царевичей и царевен: от рождения до совершеннолетия. Многие экспонаты были заранее отреставрированы.

«Выставка не только очень интересна с исторической точки зрения, уверена, ее посетители получат огромное эстетическое удовольствие», — подчеркнула Елена Гагарина.

Выставка ранее нигде не показывалась. Специально для ее экспонирования на Южном Урале производились дополнительные научные изыскания. Отдельное внимание здесь уделили венчанию царевичей на царство, празднованию великих побед и объявлению наследников. Елена Гагарина отметила, что эти традиционные ритуалы всегда объединяли народ.

Ирина Гехт отметила, что выставка «Наследники Русского царства» — это прикосновение к истории, возможность увидеть подлинные предметы быта царских семей приблизит события прошлого к нам и даст прочувствовать атмосферу тех времен.

«Эта выставка — возможность задуматься над тем, что тот сан, который накладывался на наследников, подчинял всю их жизнь интересам государства. Думаю, тысячи южноуральцев с интересом придут на эту прекрасную выставку. А мы очень надеемся, что это не последний выставочный проект Музеев Московского Кремля в Челябинске», — заключила замгубернатора.

В июле 2017 года правительство Челябинской области заключило соглашение о сотрудничестве с Историко-культурным музеем-заповедником «Московский Кремль». Оно рассчитано на семь лет, в течение которых должна быть реализована серия выставочных проектов. Как выяснилось на открытии, это уже вторая выставка Московского кремля в Челябинске.

«Ровно год назад в этом музее Елена Юрьевна Гагарина сказала, что у нее есть идея, связанная с наследниками Русского царства. И тогда же началась работа над выставкой, которую сегодня мы открываем в нашем музее. А инициатива познакомить южноуральцев с сокровищами кремлевских музеев принадлежала министру культуры области Алексею Бетехтину, за что ему отдельное спасибо», — рассказал директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

Выставка «Наследники Русского царства — от рождения до воцарения» пробудет в Челябинске до 8 декабря.