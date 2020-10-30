В Челябинске освятят кресты и купола кафедрального собора Рождества Христова

Чин пройдёт в среду, 4 ноября.

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В праздник Казанской иконы Божией Матери в Челябинске освятят кресты и купола нового Христорождественского кафедрального собора, строительство которого идёт возле арены «Трактор». Мероприятие состоится в следующую среду, 4 ноября. В освящении примет участие митрополит Григорий. Об этом «Первому областному» сообщили в пресс-службе епархии.



«Митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершит освящение крестов и куполов для строящегося собора Рождества Христова. На торжественной церемонии будут присутствовать официальные лица — представители региональных и городских органов власти. В День народного единства, когда православная церковь чествует икону Божией Матери „Казанская“, митрополит Григорий совершит молебен на строительной площадке Христорождественского кафедрального собора, а затем освятит пять крестов и куполов»,— рассказали представители епархии.

Добавим, что кресты и купола были изготовлены на Южном Урале. К их созданию приложили руки и мастера Трёхгорного. После освящения купола и кресты установят на места. Отметим, что для прихожан вход на стройплощадку будет закрыт. Мера связана с пандемией коронавируса. Сам чин освящения начнётся в 19:00.