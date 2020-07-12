Митрополит Григорий совершил литургию в день памяти апостолов Петра и Павла в Челябинске

Богослужение прошло в в домовом храме в Челябинском епархиальном управлении.

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Сегодня, 12 июля, православные христиане отмечают день памяти апостолов Петра и Павла. В связи с этим митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил Божественную литургию в домовом храме в Челябинском епархиальном управлении и рассказал, почему православная церковь особо почитает этих святых апостолов.

«Это были два совершенно разных человека. Но и тот, и другой были обращены ко Христу, получили от Него дары, и с помощью Божией преодолевали все трудности жизни. Вспомним, апостол Петр в самый страшный момент испугался и отрекся от Христа, а апостол Павел сначала был сознательным противником и гонителем христиан. Но Господь их простил, призвал и сделал величайшими из апостолов. Пример святых апостолов Петра и Павла дает каждому из нас надежду, что кем бы мы ни были, какого рода, или образования, или национальности, мы все призваны жить с Богом»,— сказал митрополит.

По его словам, Пётр особенно проповедовал о том, что Мессия пришёл, чтобы спасти людей от греха, среди евреев, а Павел проповедовал везде, куда бы ни пришёл. И Бог всегда был с апостолами и вёл их, а также снабдил благодатной силой, которую они получили в Пятидесятницу.

«Апостол Павел оставил нам 14 посланий, в которых он разъясняет церковное учение, дает духовные советы, ограждает от ересей и ошибок. Призываю всех вас чаще читать Послания святого апостола Павла. Взирая на подвиги апостолов, будем и сами стараться жить по заповедям Господним, давать хороший пример тем, кто еще далек от церкви, и словом, и своей жизнью как можно больше людей обратить к Богу, к вечному спасению»,— добавил Григорий.

После литургии было совершено молебное пение и величание святым Петру и Павлу.

Отметим, что празднику предшествует Петров пост, который заканчивается в день памяти апостолов Петра и Павла. В этот день христиане обычно идут на праздничную службу, а затем собираются за праздничным столом. Кроме того, по обычаям, в этот день не следует заниматься тяжёлым физическим трудом.