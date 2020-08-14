С литургии и освящения меда начал Успенский пост Митрополит Григорий

Медовый спас прошел в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

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Сегодня, 14 августа, у всех православных людей начался праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, день начала двухнедельного Успенского поста.

И в этот день митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска.

По ее окончании, митрополит Григорий с духовенством совершил водосвятный молебен и чин малого освящения воды. Также владыка по традиции освятил мед нового сбора, ведь в народе первый день Успенского поста называют Медовым Спасом. Затем Владыка в своем архипастырском слове рассказал об этом празднике, что начинается он почитанием Животворящего Креста Господня.

«Традиции почитания креста живут в Церкви на протяжении всей ее истории. Православные христиане всегда чтили Крест Господень. Частицы его хранились по всему миру. И одна из самых больших частей Креста, на котором умер Господь Иисус Христос за наши грехи, великая святыня для всех христиан, оказалась в Константинополе. В то время в начале августа часто бывали болезни и эпидемии. И для того, чтобы защититься от них, оградиться силою Честного и Животворящего Креста, на улицы износился Крест Господень. И люди, поклоняясь ему, прикладываясь к Живоносному Древу, получали исцеления», — рассказал Митрополит Григорий.

Отметим что накануне вечером в центр Свято-Симеоновского кафедрального собора был вынесен Крест Господень. И духовенство храма, преклонив колени, пропело перед ним молитву.

Также Митрополит Григорий упомянул, что этот праздник особенно актуален во время пандемии коронавирусной инфекции. И отметил, что верующие должны помолиться Господу и попросить, чтобы он помиловал народ и избавил от трудностей и болезней.

К слову, Успенский пост – один из четырех многодневных постов в православной традиции, который существует более тысячи лет. Он также является одним из самых строгих и по церковному уставу приравнивается к Великому посту: нельзя употреблять в пищу мясные и молочные продукты, рыбу, а также участвовать в увеселительных мероприятиях. Продлится пост до 27 августа.