Настоятель храма Петра и Павла в городе Коркино скончался на 83-м году жизни

Смерть Сергия Гулько подтвердили в Челябинской митрополии.

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В Челябинской области на 83-м году жизни скончался настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в городе Коркино протоиерей Сергий Гулько. Причиной смерти мужчины стала тяжёлая болезнь.



О кончине Сергия Гулко стало известно во вторник, 22 сентября, эту информацию «Первому областному» подтвердили представители Челябинской метрополии. Свои соболезнования родным и близким погибшего выразил митрополит Григорий.

«Известие о кончине нашего дорогого отца Сергия болью отозвалось в моем сердце. Батюшка был одним из старейших, уважаемых и опытных священнослужителей нашей епархии, мы хорошо знали и ценили его ум, доброту, пастырскую ревность и любвеобильное сердце. Примите самые искренние мои соболезнования. Желаю вам душевной крепости в эти дни. Молюсь Милосердному Господу, да упокоит он душу новопреставленного протоиерея Сергия в Своем Небесном Царстве. Вечная память новопреставленному рабу Божию протоиерею Сергию»,— обратился к родственникам Сергия Гулько митрополит Григорий.

Будущий пастырь родился 25 июля 1938 года в Оренбургской области, в Каинды-Кумакском совхозе Адамовского района. Отец Сергия Гулько в 1942 году погиб на фронте. В сан диакона Сергия Гулько посвятил в 1984 году архиепископ Свердловский и Курганский Платон. В дальнейшем он служил в Еманжелинске и Челябинске, был назначен благочинным Первого округа Челябинской епархии, а с 1992 года и до конца жизни был настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла города Коркино. Также Сергий Гулько был награждён орденом Дружбы Российской Федерации, а в 2018 году его удостоили епархиальной медали «За благие труды» III степени.