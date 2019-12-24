В Челябинске оштрафовали продавцов снюса

Дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении трех предпринимателей.

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В Челябинске прокуратура провела проверку исполнения требований федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Выявлено четыре факта продажи сосательного табака на территории Советского района. В трех магазинах выявили продукцию «Odens» и «Siberia».

«По итогам проверки в отношении трех индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых они привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму 22 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, запрещена оптовая и розничная торговля насваем и снюсом. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Гражданам придется заплатить от двух до четырех тысяч рублей, должностным лицам — от семи до двенадцати, юридическим — до шестидесяти тысяч рублей.

В последнее время употребление жевательного табака стало популярным среди подростков. В одной из школ Челябинска снюс распространяла ученица, которую пришлось отчислить.