Челябинских торговцев лишат бизнеса за продажу снюса детям

Областные депутаты готовят систему наказания за незаконную торговлю.

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Депутаты Челябинской области готовят новые правки в закон. На территории региона 10 января вступил в силу запрет продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции. Теперь нужно уточнить наказание для нарушителей.

«Мы готовимся ввести штрафы в январе. Предварительно, это будет 4 тысячи рублей для физических лиц и 50 тысяч — для юридических. За повторное нарушение будем закрывать торговую точку»,— сообщил Константин Захаров, заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области.

Уже с 9 января активисты проводят регулярные рейды по торговым сетям. Проверяют, не торгуют ли коммерсанты снюсом, и информируют продавцов о новшествах. Рейды прошли в 29 городах и районах. Народные контролёры проверили 302 торговые точки.

В Челябинской области на базе общественных приёмных председателя «Единой России» открылись «горячие линии». Там принимают жалобы от жителей на продавцов снюса и консультируют родителей. Планируется создать портал, куда жители могут отправлять ссылки на интернет-магазины, где торгуют никотиносодержащей продукцией.

«Нам всем надо заботиться о здоровье детей. И было бы хорошо, если бы и сами жители замечали, где это продают, и сообщали нам. Мы будем активно работать с органами исполнительной власти, партийными организациями, МВД, контролировать исполнение закона. Но родителям обязательно нужно работать с детьми», — отметил секретарь регионального отделения партии Владимир Мякуш.

А министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова попросили провести совещания с директорами школ, чтобы они также взяли ситуацию с употреблением снюса несовершеннолетними под свой контроль.

Напомним, употребление снюса захватило российские школы с осени прошлого года. В нём содержится никотин, его доза превышает все допустимые концентрации. Он может вызвать отравление и интоксикационные психозы. Слизистую разъедает, особенно у детей. Но школьников эта опасность не останавливала. В Челябинске в одной из школ даже отчислили ученицу за распространение вещества.