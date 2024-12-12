В Челябинске определили места для елочных базаров

В городе будет работать сто точек

Мэрия Челябинска назвала места, где начнут работать елочные базары. Многие елочные базары откроются в субботу, 14 декабря, в Калининском районе — 18-го.

Всего определили сто точек во всех районах города: по восемь — в Центральном, Тракторозаводском и Советском, 18 — в Калининском, 13 — в Металлургическом, 25 — в Ленинском и 20 — в Курчатовском. Со всеми адресами можно познакомиться на сайте администрации города.

«В случае выявления незаконных, не нанесенных на карту мест торговли мы будем принимать соответствующие меры и привлекать к ответственности», — отметил мэр Алексей Лошкин.

Напомним, первые незаконные точки в Челябинске уже нашли. За торговлю в неустановленных местах граждан ждет предупреждение или штраф до 5 тысяч рублей, юрлиц — штраф до 200 тысяч.

Также челябинцам напомнили, что незаконная вырубка елок может обернуться штрафом в несколько миллионов рублей или лишением свободы до 7 лет.

Напомним, в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать самую долговечную ель.