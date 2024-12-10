Полиция в Челябинске начала проверять елочные базары

Операцию назвали «Ель»

В Челябинске полиция начала проверки елочных базаров. Как сообщили в региональном ГУ МВД, в первый же день операции «Ель» выявлены две нелегальные точки торговли хвойными деревьями, обе — в Курчатовском районе.

Продавцы торговали елками и соснами без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя и в не предусмотренных для этого местах (напомним, мэрия определила 60 мест для легальной торговли елками). На торговцев составлены административные материалы.

Отметим: чтобы торговать елками, у продавцов должны быть свидетельство о регистрации в качестве ИП или юрлица, товарно-транспортные накладные или документы, подтверждающие происхождение реализуемых хвойных деревьев, а также договор на предоставление торгового места.

Также ранее информагентство «Первое областное» рассказывало, что нелегальный сруб елок может обойтись челябинцам в 3 млн рублей штрафа или 7 лет лишения свободы.