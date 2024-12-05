Как челябинцам выбрать елку к Новому году: советы от Роспотребнадзора

Чек-лист по определению лучших натуральных и искусственных красавиц

Совсем скоро в Челябинске заработают елочные базары, а искусственные деревья уже можно приобрести в магазинах. Как выбрать свежую живую ель, которая простоит все праздники, и пластиковую, которая прослужит не один год, рассказали в Роспотребнадзоре.

Советы по выбору настоящей елки

Лучше всего покупать дерево за пять-шесть дней до Нового года, чтобы оно простояло как можно дольше. У здоровой ели иголки одинакового равномерно зеленого цвета, без желтизны, а срез ствола светлый. Свежесрубленное дерево должно ароматно пахнуть. Еще один лайфхак, как понять, что елка простоит долго, — согнуть ее ветви. Они не должны ломаться даже на морозе. Также хорошим признаком будут маленькие иголочки. При выборе сосны нужно обращать внимание на деревья, покрытые воском, — это значит, что они срублены недавно.

Запомните эти признаки засыхающей елки, которую срубили давно: иголки желтят, запаха хвои почти нет, а срез дерева с темными кругами. Также не стоит выбирать дерево с тонким стволом или покрытым мхом и плесенью. Такие экземпляры быстро осыпятся, пожелтеют, а игрушки с них будут спадать — под тяжестью шаров ветки начнут клониться к полу.

Как выбрать искусственную елку

Необходимо обращать внимание на то, чтобы елка не осыпалась. Также вся конструкция должна быть устойчивой, а ее части хорошо закрепленными между собой. На ветках не должно быть режущих или колющих деталей и торчащей проволоки. Также не нужно брать деревья с запахом, даже приятным.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют брать искусственную елку, будто припорошенную снегом. Но не из соображений безопасности — просто так эффектнее и эстетичнее.