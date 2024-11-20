Незаконно срубленные елки обойдутся челябинцам в 3 млн рублей или 7 лет лишения свободы

А все «орудия преступления» будут конфисковать

«Черные» лесорубы из Челябинска могут лишиться до 3 миллионов рублей за заготовку новогодних деревьев. Перед праздниками об ответственности за вырубку зеленых красавиц напомнили в Главном управлении лесами региона.

Так, за незаконную рубку предусмотрена административная и уголовная ответственность. Административные штрафы составят 3—4 тысячи рублей для граждан, 20—40 тысяч — для должностных лиц и 200—300 тысяч — для юрлиц.

Помимо этого, придется возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если его сумма оценивается в 5 тысяч рублей и более, то для нарушителя будут действовать санкции в соответствии с Уголовным кодексом. Максимальное наказание по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» — лишение свободы до 7 лет или штраф от 1 до 3 миллионов рублей.

Специальная техника, которой вырубались деревья, конфискуется. Применение автомототранспортных средств и самоходных машин увеличивает размеры штрафов.