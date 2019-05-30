/ В Челябинске изменится расписание двух маршрутов

Перемены затронули автобусы №93с и №43.

Управление транспорта Челябинска по просьбам пассажиров внесло изменения в расписании автобусных маршрутов № 93с и № 43. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ведомства.

С 1 июня маршрут № 93с ежедневно будет ходить от ДК «Строителей»: 7:50, 9:00, 12:30, 13:30, 18:00, 19:15, Сада «Авиатор-2»: 8:20, 9:30, 13:00, 14:00, 18:30, 20:00. По просьбам садоводов СНТ «Уралец» и СНТ «Авиатор-2» часть вечерних рейсов была перенесена на дневное время. С 3 июня маршрут № 43 по будням будет ходить от ЧМК: 6:32, 7:41, 8:45, 12:30, 13:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:40, Старого Першино: 6:00, 7:04, 8:13, 9:17, 13:00, 14:00, 17:00, 18:10, 19:10. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении транспорта Челябинска.

Отметим, что в выходные расписание маршрута останется прежним. С более подробным расписанием можно ознакомиться на сайте.