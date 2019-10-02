Избил до смерти? Из-за гибели многодетной матери в Златоусте задержан ее муж

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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По факту смерти 26-летней многодетной матери из Златоуста возбуждено уголовное дело. В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, подозревается муж погибшей. Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

«По версии следствия, в утреннее время 29 сентября 2019 года в квартире одного из домов города Златоуста подозреваемый в ходе бытового конфликта нанес несколько ударов своей жене. Впоследствии женщина скончалась», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, ранее родственники погибшей говорили о том, что молодую женщину избивал супруг. Утром, в день трагедии, соседи слышали крики о помощи.