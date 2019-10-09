Юной жительнице Челябинской области с ДЦП требуется помощь в лечении

12-летней Маше нужно вылечить зубы, но сделать это можно только под наркозом.

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Маше Нуржановой 12 лет, она с рождения борется с ДЦП. Страшный диагноз поставили ей не сразу, но уже во время родов было понятно, что у ребенка будут большие проблемы со здоровьем — у мамы они были стремительными.

«Стремительные роды, оказалось, что плохо плод развивался. При стремительных родах кровоизлияния очень сильные в голове происходят. Это как у взрослого инсульт сразу третьей степени. Сразу сказали, что ребенок будет инвалидом. Потом в роддоме собрали консилиум, было понятно, что ребенок сильно пострадал», — рассказала сайту «Первый областной» мама Маши Елена Нуржанова.

С младенчества они начали заниматься реабилитацией девочки: плавание, лечебная физкультура и массажи. Маша ходила в специализированный садик, а сейчас уже 4 года посещает школу для детей с подобным диагнозом. Там она начала больше говорить, выучила алфавит. Но сидеть и стоять она может только с поддержкой, на занятия вместе с ней ходит мама.

Недавно Маша упала и отколола себе кусочек переднего зуба. На осмотре у стоматолога выявили еще несколько проблем. На лечение требуется большая сумма, которую взять маме Маши просто неоткуда. У нее есть младший ребенок, его отец работает, но никак не помогает Маше. А родной папа Маши ушел, когда она была еще малышкой.

«Проблема на проблему накладывается. Обычные клиники не лечат под наркозам, а детей с таким диагнозом можно лечить только под наркозом. Мы обратились в клинику, где ставят наркоз, все лечение обойдется в 60 тысяч рублей. У нас многодетная семья, такое лечение нам не по силам, вынуждены обратиться за помощью», — рассказала Елена Нуржанова.

Если у вас есть желание и возможность помочь Маше Нуржановой, отправьте смс с текстом «РОДНАЯ» и суммой пожертвования через пробел на номер 3434. Указанная сумма спишется со счета мобильного телефона.