Из-за ремонта дорог ограничат движение в Челябинске

Перекрыто будет сразу несколько участков.

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Сезон ремонта дорожного покрытия в самом разгаре, Челябинск тому не исключение. Несмотря на самоизоляцию, специалисты продолжают реставрировать старые и делать новые дороги.

Неизбежно работа над автомобильными дорогами приводит к ограничениям движения. Сегодня, 16 июня, таких участков будет сразу несколько.

«Работы будут проходить по улице Сулимова, отрезок от Омской до Курчатова. Из-за укладки тротуарной плитки частично перекроют дорожное движение. На улице Образцова из-за монтажа бортового камня и создания пандуса также частично перекроют движение. По Университетской Набережной от Молодогвардейцев и до Северо-Крымской будут укладывать асфальтобетонное покрытие, движение ограничат. Работы по укладке бордюров и пандусов проведут и на улице Мира, на отрезке от Сталеваров до Шоссе Металлургов, движение будет ограничено. Из-за укладки асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение по Артиллерийской и проспекту Победы», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, сегодня ночью будет нанесена разметка по улице Первой пятилетки и по улице Героев Танкограда. Улицу Болейко от Кожзаводской до проспекта Победы уберут и вывезут оттуда мусор.