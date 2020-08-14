В Челябинске ограничат движение сразу на нескольких улицах

Причиной станет ремонт теплотрассы и водовода.

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В Челябинске из-за ремонта водовода и теплотрассы будет временно ограничено движение сразу на нескольких улицах. О том, что вводится временное ограничение, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Для проведения работ по строительству водовода с 15 августа до 30 сентября будет прекращено движение транспорта в районе пересечения улицы Фестивальной и переулка Дачного. Также с сегодняшнего дня, 14 августа, в районе дома № 42 по улице Героев Танкограда ограничено движение транспорта в связи с реконструкцией теплотрассы», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Работы будут проводиться силами подрядчика ООО СК «Геострой».

Жителей города просят выстраивать маршрут заранее, чтобы избегать участков с ограничением.