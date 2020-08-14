Об ограничении движения на дорогах Челябинска предупредила мэрия

В городе продолжаются ремонтные работы.

Послушать 00:00

Сегодня, 14 августа, в Челябинске продолжают проводить ремонты дорог. И дорожные работы ожидаются на четырех улицах.

На улице Мира (от улицы Сталеваров до Румянцева) продолжают монтаж бортового камня и пандусов.

А на улице Молодогвардейцев проходит устройство асфальтобетонного покрытия.

Демонтаж поребрика и асфальтобетонного тротуара, а также фрезерование проезжей части будут проводить на улице Жукова.

Также фрезерование дорожного покрытия пройдет на улице Север-Крымской.

Помимо этих работ, в ночь вновь наносилась горизонтальная разметка на улице Артиллерийской.

«В связи с работами на данных участках может быть ограничено дорожное движение», — предупредили горожан в городской администрации.

Поэтому всех водителей просят отнестись к данным изменениям с понимаем и по возможности скорректировать свой маршрут.