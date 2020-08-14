Сегодня, 14 августа, в Челябинске продолжают проводить ремонты дорог. И дорожные работы ожидаются на четырех улицах.
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На улице Мира (от улицы Сталеваров до Румянцева) продолжают монтаж бортового камня и пандусов.
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А на улице Молодогвардейцев проходит устройство асфальтобетонного покрытия.
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Демонтаж поребрика и асфальтобетонного тротуара, а также фрезерование проезжей части будут проводить на улице Жукова.
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Также фрезерование дорожного покрытия пройдет на улице Север-Крымской.
Помимо этих работ, в ночь вновь наносилась горизонтальная разметка на улице Артиллерийской.
«В связи с работами на данных участках может быть ограничено дорожное движение», — предупредили горожан в городской администрации.
Поэтому всех водителей просят отнестись к данным изменениям с понимаем и по возможности скорректировать свой маршрут.