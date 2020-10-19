Челябинцы возмутились установкой серых заборов на улице Татищева

Об этом они сообщили мэру города Наталье Котовой в социальных сетях.

Послушать 00:00

В Челябинске активно проходят дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня во время аппаратного совещания заместитель председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Александр Барыкин сообщил, что на завершающей стадии находятся 28 объектов, среди них — работы на улице Татищева. Но, как оказалось, горожане не очень довольны результатом на этом объекте и написали об этом в социальные сети мэру Челябинска Наталье Котовой.

«У меня в социальных сетях большое количество обращений по улице Татищева. Посмотрите те работы, которые выполняются по незаконченному контракту. Речь идёт о барьерных ограждениях. Посмотрите по проекту, как это было предусмотрено, почему они оказались в проекте. Разберитесь с этим вопросом, с подрядчиками. Затем проведём проверку. Если это действительно не соответствует требованиям законодательства или отступления какие-то, потом мне доложите»,— поручила мэр.

Напомним, на улице Татищева ремонтируют сразу два участка — от Комсомольского проспекта до улицы Петра Сумина и от Петра Сумина до улицы Петра Столыпина. Также на завершающей стадии находятся работы на улице 250-летия Челябинска на участке от Академика Макеева до Татищева.