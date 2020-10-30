Движение транспорта на месяц ограничат в Ленинском районе Челябинска

Работы будут проходить на улице Ереванская.

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В Челябинске будет временно ограничено движение транспорта на одной из улиц в Ленинском районе. Это необходимо для того, чтобы провести работы по строительству кабельной линии. Специалисты займутся этим недалеко от дома № 50, расположенного по улице Ереванская.

«Работы ведет ООО „Новый Дом“. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут», — сообщили сайту «Первый областной» в городской администрации.

Движение транспорта будет приостановлено на период с 30 октября по 30 ноября 2020 года.