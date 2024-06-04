В Челябинске одновременно ремонтируется 24 дорожных объекта

Всего по области запланирована реконструкция более 800 км

В Челябинске работы ведутся на 24 объектах в разных районах города. Более 12 миллиардов, половина дорожного фонда, направлено на муниципальные дороги, в том числе для решения самых наболевших вопросов с учетом мнения жителей, сообщают в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.



Продолжается строительство Комсомольского проспекта, улиц Бейвеля, Хариса Юсупова и 250-летия Челябинска, а также реконструкция Гранитной. Ведутся подготовительные работы по строительству улицы Бобруйской и путепровода через железнодорожные пути по улице Челябинской в поселке Новосинеглазово.

В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей ограничено движение транспорта на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Черкасской, проспекте Победы и Свердловском тракте.

Идет ремонт дорог по улицам Сталеваров, Мастеровой, Салавата Юлаева, Рязанской, Бродокалмакскому тракту, улицам Восьмого Марта, Художника Русакова, Ижевской, Троицкому тракту, улицам 1-й Потребительской, 2-й Щербаковской, Комсомольской, Румянцева, Кронштадтской, а также на путепроводе через железнодорожные пути у ТЭЦ-3.

В рамках капитального ремонта проспекта Ленина и улицы Игнатия Вандышева завершены основные работы, ведется устройство придорожных газонов и средств регулирования дорожного движения.

В целом по региону продолжается проект «Дорожный рывок», который в этом году приобретает грандиозные масштабы, говорят в Миндортрансе.

Он добавил, что основной объект на ближайшие два года — региональная дорога Челябинск — Октябрьское, планируемый объем ремонта здесь — 114 километров.