/ Свежие данные об эпидемии гриппа в регионе опубликовал Роспотребнадзор

Заболеваемость среди детей снизилась, чего нельзя сказать о взрослых.

Согласно сообщениям челябинского Роспотребнадзора, на Южном Урале зафиксировано снижение темпов прироста заболеваемости гриппа и ОРВИ среди детей от 7 до 14 лет на 26%. При этом сохраняется превышение эпидпорога на 26%.

Зарегистрировано 41 472 случая ОРВИ и гриппа, показатель составил 125,9 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 8%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, за исключением детей 7−14 лет, максимальный — среди взрослых (на 25%). — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском Роспотребнадзоре.

Отмечается, что рост заболеваемости зафиксирован в 21 муниципалитете области, а эпидпорог превышен в 35 муниципальных образованиях. В 28 из них — более чем на 20%.

В Челябинске зарегистрировано 6553 случая, показатель составил 137,7 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 6%. Эпидемические пороги в областной столице превышены на 31%.