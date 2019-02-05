/ Свиной грипп гуляет по Челябинской области

Школы отправлены на карантин из-за эпидемии.

Занятия приостановлены в Верхнеуральском, Сосновском, Коркинском районах, а также Копейске, Троицке, Миассе, Озерске и Снежинске. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Редин. По его словам, решение принято из-за эпидемии гриппа и введения карантина.

В 110 школах занятия остановлены полностью, в 240 классах будет продолжаться обучение по решению руководителей учреждения, в случае повышения 20% заболеваемости учеников мы будем останавливать эти организации. Карантин — достаточное серьезное ограничение на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Введен масочный и дезинфекционный режим на предприятиях торговли и общественного транспорта. В развлекательных учреждениях, например, в кино, увеличен интервал между сеансами для дезинфекции и проветривания. — рассказал на аппаратном совещании у губернатора Челябинской области Евгений Редин.

По словам первого заместителя, эта ситуация не новая. Более того, система здравоохранения готова к борьбе с гриппом. На сегодняшний день в области привито 45% населения, и это рекордный для региона показатель. Однако настроженность у медиков вызывает вирус H1N1.

Прививка гарантирует легкое прохождение в случае заболевания и почти гарантирует отсутствие осложнений. Сегодня в области циркуляция гриппа, А и Б, что более неприятно, присутствует высокопатогенный H1N1, известный как свиной грипп, поэтому система здравоохранения в настороженности, там есть определенные ограничения по группам риска, к которым нужно иметь повышенное внимание. — сказал Евгений Редин.

Информация о том, что на территории Челябинской области появились отдельные вспышки свиного гриппа, появилась недавно. Одной из жертв недуга оказалась челябинская журналистка Анна Чередниченко. На своей странице в «Фейсбуке» она разместила пост о том, что вместе со всей семьей оказалась в больнице.





Однако в целом Евгений Редин отметил, что лечение и профилактика гриппа находится на контроле, а сама ситуация является управляемой. Меж тем, управление Роспотребнадзора по Челябинской области предупреждает о мерах предосторожности для профилактики гриппа: это отказ от посещения мест большого скопления людей, использование медицинской маски, соблюдение правил гигиены помещения, тщательное мытье рук и соблюдение режима работы и отдыха.