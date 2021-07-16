В Челябинске обсудили проект реконструкции улицы Дарвина

Большое внимание в новой схеме уделено организации комфортной среды для маломобильных граждан

В Челябинске состоялось общественное обсуждение проекта глобальной реконструкции улицы Дарвина. В мероприятии, организованном для жителей поселков Мебельный, Маяковского и Локомотивный, приняли участие глава Советского района Владислав Макаров, депутаты Сергей Найденов и Оксана Боярская, председатель общественной палаты района Игорь Нориевский. Презентацию проекта реконструкции провел председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров. Об этом сообщили в администрации Советского района.

Проект капитального ремонта улицы Дарвина на участке от улицы Блюхера до Троицкого тракта вошел в состав нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год. От первого варианта проекта, предусматривающего расширение улицы до шести полос, было решено отказаться. Теперь на улице организуют четыре полосы для движения транспорта, а вдоль дороги обустроят трехметровые тротуары. На всей протяженности улицы Дарвина установят новые ливневые канализации и светодиодные светильники. На пересечении с улицей Новосельской установят новый светофор.

«Планируется и благоустройство территории — высадим 132 крупных лиственных дерева, обустроим газоны с кизильником, организуем цветники», — рассказали в районной администрации.

Большое внимание в проекте уделено маломобильным гражданам.

«На остановках, пешеходных переходах и местах препятствий будет уложена тактильная плитка. Проектом предусматриваются парковочные места для инвалидов и устройство островков безопасности в местах пешеходных переходов», — сообщили в администрации.

Большинством голосов жители Советского района, участвующие в общественном обсуждении, поддержали предложенный проект и ждут его реализации в следующем году.

Ранее челябинцы жаловались на заторы в час пик в Советском районе рядом с недостроенной развязкой на пересечении Троицкого тракта и улицы Дарвина. Обращение к главе региона житель района записал на видео и разместил в социальной сети.

Напомним, в этом году в Челябинске идет реконструкция еще одного крупного путепровода — Ленинградского моста. Полностью завершат работы осенью 2022 года, но для автомобилистов дорогу откроют раньше — в июле следующего года.