В Челябинске обновят водовод вдоль озера Смолино

В другой части города ремонтируют тепловые сети, на которых за 5 лет случилось 30 аварий

В Челябинске приступили к масштабному ремонту городских сетей. Речь идет о замене водопроводов и труб на теплосетях. Как сообщила глава города Наталья Котова, сейчас вдоль берега озера Смолино рабочие укладывают магистральный водовод протяженностью около километра.



Труба уже требовала замены. Работы совместили со строительством новой набережной, чтобы в дальнейшем не портить благоустройство. Ремонтом водопровода также занимаются и в Центральном районе.

«На улице Смирных обновляем сети водо- и теплоснабжения протяженностью более 1200 метров. За последние пять лет здесь случилось около 30 аварий», — рассказала мэр.

Работы пройдут во всех районах города. Наталья Котова отметила, что заменой труб занялись заранее — в апреле. Это позволит подготовиться к отопительному сезону.